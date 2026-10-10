Haberler

Recep Uçar, Rizespor'un Fenerbahçe'ye 3-0 yenilgisini bireysel hatalara bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Recep Uçar, mazeretlere sığınmadığını ancak bireysel hatalar nedeniyle ağır cezalandırıldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Milli aranın ardından evimizde iyi bir başlangıç yapmak istediğimiz bir maçtı. Bence iyi hazırlandığımız ve milli arayı verimli geçirdiğimiz bir süreç oldu. Rakibimiz güçlü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve oyuncu kalitesi oldukça yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Biz, iç sahada ya da deplasmanda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Bugünkü maçı genel olarak değerlendirdiğimde, üzgün olduğum ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığını alamadığımız bir karşılaşma olarak görüyorum. Özellikle 83. dakikadan sonraki bölümden memnun değilim. Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi yüksek çok sayıda oyuncusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Fenerbahçe, benim için birinci bölgede savunma yapılarak karşılanacak bir takım değil. Biz de maça baskılı başladık ve şutlarla devam ettik. Oyunu kontrol eden taraf bizdik. Rakip kaleye daha fazla gittik, hücum bölgesinde daha fazla bulunduk ve şutlarımız oldu. Ancak final paslarında istediğimiz başarıyı gösteremedik. Bunun dışında hücum bölgesine kadar gelebilmemiz ve ikili mücadelelerde ortaya koyduğumuz enerji bence oldukça iyiydi. İkinci yarıya da baskılı başladık ve risk alarak oynadık. Özellikle son gol öncesinde kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamamız en büyük sorunumuz olarak görünüyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz ancak skor olarak mağlup olduğumuz bir maç yaşadık. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı maçlara baktığımızda, onları en fazla zorlayan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Yayıncı kuruluşun yorumlarını dinliyorum. 'Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olduğu bir gündü' şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak şunu sormak istiyorum: Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları sahada değil miydi? Genel anlamda bizim oyun planımız çalıştı. Planımız, Fenerbahçe'yi oynatmamaya yönelikti ve bence rakibimizi çok fazla oynatmadık. Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin oyuna etki etmesiyle sonuca gittiler. Biz de aynı şekilde sonuç alabilirdik. Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı

Akaryakıtı uçuran bölgede yeni kriz! Patlama sonrası tehdit ettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem!
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe Rize'de şov yaptı!
Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Biri 20, diğeri 13 yıllık! İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Hindistan'da Hamam Böceği hareketinin gösterisine polis engeli

Hindistan'da "Hamam Böceği" alarmı! 2 binden fazla gözaltı
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var

Savaş kızıştı! Havalimanını vurdular: Çok sayıda yaralı var
Tarlada 20 lira, markette 350 lira! Zeytin üreticisi fiyatlardan şikayetçi

Akılalmaz fiyat farkı: Tarlada 20, markette 350 lira
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni baskın! Yine servet çıktı