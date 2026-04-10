Recep Uçar: 'Pazartesi günü iyi bir sonuç almazsak bugünkü mutluluğun bir anlamı olmayacak'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsunspor maçının ardından, "Bugün seyirci mutlu ettik ama pazartesi günü iyi bir sonuç almazsak bence çok bir anlamı olmayacak" dedi.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, mağlup oldukları maçların telafisi için sahaya çıktıklarını belirterek, "Ben geldikten sonra birçok maç oynadık. Emeğimizin karşılığını alamadığımız maçlarımız oldu ama bugün belki emeğimizin karşılığını aldığımız bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Samsunspor özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla, oluşturduğu kadroyla geçen sene özellikle inanılmaz başarılar elde ettiler. Bu sene de ülkemizi Konferans Ligi'nde harika bir şekilde temsil ettiler, grubundan çıktılar. Orada 10 maçın 6'sını kazanarak ülkemize ciddi manada puan kazandıran bir ekip. Bu vesileyle onları da bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İyi oyunculardan oluşan bir ekip. Hem oyuncu gücü hem oyun gücü olan bir ekip. Aslında birbirine yakın iki takımın oyun mantalitesi olan bir takım mücadelesiydi. Onlar da ön alan baskılı oynayan, birebir eşleşmeleri kullanan takımdı. Ama maça baktığımızda son 2 maç belki en azından beraberlik alabileceğimiz maçlardı ama mağlup olmamız bizi biraz olumsuz etkilemişti. Burada telafi etmek istiyorduk. O coşkuyla başladık. 30 dakikalık bölümde çok fazla belki üretemedik ama oyunu ön alanda oynayan, daha çok topa sahip olan, kalesine galiba ilk yarı şut yemedik. Yani çok top getirmeyen ekiptik. Nitekim bu emeklerimizin karşılığını 35 dakikalarda ön alan baskısıyla kazandığımız top sonrası bulduğumuz golle aldık. Sonrasında ikinci ve üçüncü golü bulmamız bizi o anlamda hem rahatlattı hem de içeriye daha iyi bir moralle girmemize vesile oldu. Hedefimiz ikinci yarıyı da kesinlikle ve kesinlikle oyun mantalite değiştirmeden oynamaktı. Yani kalemizden mümkün olduğunca uzakta savunmak istiyorduk ve nitekim ne kadar 3-4 dakika arka arkaya korner kullandılar, onları savunmakta zorlandık ama sonrasında belki ilk atağımızda Agusto ile bulduğumuz 4. golle beraber oyun bizim adımıza daha rahatladı" ifadelerini kullandı.

Pazartesi oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam edeceklerine değinen Uçar "Bizim için evimizde kazanılan güzel bir galibiyet. Bu sene evimizde ben geldikten sonra sadece Galatasaray'a kaybetmiştik. O anlamda da bizim için değerli. Çok maç oynadık. 14 maçın 6'sını evimizde oynadık. O anlamda zor bir seriden geçiyoruz. Bugün aldığımız galibiyetin mutluluğunu elbette yaşayacağız ama yarın antrenman var. Kesinlikle ve kesinlikle bunun rehavetine kapılmayacağız. Önümüzde 6 maç var. Öncelikle hedefimiz pazartesi günkü Gaziantep maçımız. Bugün seyirci mutlu ettik ama pazartesi günü iyi bir sonuç almazsak bence çok bir anlamı olmayacak. O yüzden yarından itibaren, pazartesi günü Gaziantep maçına aynı şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı