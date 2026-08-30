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Rizespor'dan Gaziantep'te Telafi Galibiyeti

Rizespor'dan Gaziantep'te Telafi Galibiyeti
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep Futbol Kulübü’nü mağlup ettikleri maçın ardından, "Bugünkü güzel galibiyetle geçen haftayı telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ettikleri maçın ardından, "Bugünkü güzel galibiyetle geçen haftayı telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Uçar, "Maçtan önce söylediğim gibi Gaziantep deplasmanı her zaman zor. Kaliteli kadrolarını muhafaza ediyorlar. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Geçen hafta evimizde aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için bir şanstı bugün. Şükürler olsun bugünkü güzel galibiyetle bunu telafi ettik ve taraftarlarımızı mutlu ettik. Oyundan genel anlamda memnunum. Oyun alarak daha iyi oynayan bizdik. Emrecan'ın golü ile öne geçtik. Sonraki bölümde gol yemememiz bizim için şansın bizde olduğu anlardı. Sonrasında attığımız ikinci golle devreye rahat girmek bizim için önemliydi. Emrecan da bugün etkili bir performans gösterdi ve bizi mahcup etmedi. İkinci yarıda da denge ve kontrol bizdeydi. Üçüncü golü de bulabilirdik ama olmadı. Rakip de gol atabilirdi. Son anlarda kornerden yediğimiz gol bizi biraz sıkıntıya soktu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımız tüm planlarımıza sadık kaldı. Taraftarlarımızı üzmüştük, bu galibiyetle onları sevindirdik. Haftaya Alanya maçında stadı doldurmalarını bekliyoruz. Gaziantep takımı da iyi bir takım, onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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