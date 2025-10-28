Haberler

Recep Karatepe: "Ankaragücü için ligde kalmak hedef olamaz"

Recep Karatepe: 'Ankaragücü için ligde kalmak hedef olamaz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, takımının hedeflerinin üst sıralar olacağını belirtti. Lig kalma hedefine karşı çıktığını ifade eden Karatepe, sezon sonunda play-off için mücadele edeceklerini vurguladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, üst sıraları zorlamayı hedeflediklerini söyledi.

Karatepe, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde kalmanın Ankaragücü için "hedef" olamayacağını vurgulayan Karatepe, "İlk konuşmamda ligde kalmak hedef olamaz dedim. Çünkü dünyanın en küçük hedefi o. Ankaragücü'nün büyük camia. Türkiye'de ilk 10'a girecek camia. Camiada ışığı görmesem, gelmeden önce takımın fizibilitesini yapmasam bu hedefi koymazdım. İlk yarıya ilk 8'de girmek istiyorum. Sezon sonunda da play-off istiyorum. Şartlar değişir ama biz üst sıraları zorlamak ve mücadele eden bir Ankaragücü'nü göstermek zorundayız." dedi.

Göreve yaklaşık 2 ay önce geldiğini hatırlatan Karatepe, "Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Bildiğim kadarıyla eski yönetimle yeni seçilen yönetim zaten birbirini destekliyor. Başkanımız kulüpte daha önce yöneticilik yapmış, sporun içinden gelen bir başkan. Burada önemli olan bazı maddi sorunların da ortadan kaldırılması konusunda bir mücadele verilmesi. Dolayısıyla benim için değişen bir şey yok. Geldiğimden bu yana burada bir düzen kuruldu. Biz o düzeni bozmadığımız sürece maddi konular dışarıda çözüldüğünde biz zaten içeride bazı şeyleri değiştirebiliyoruz. Bu işin inişleri çıkışları olabilir. Buna hazır durmak lazım. Ben genelde oyuncularımın arkasındayım. Hep dik dururum. Bu konuda hiçbir zaman pes etmem." diye konuştu.

Karatepe, yaklaşık 20 yıllık antrenörlük geçmişi olduğunu vurgulayarak "Süper Lig'de çok daha fazla çalışmış olsam da futbolun dili birdir. O anlamda biraz antrenmanlı biriyim. Oyuncularımla o samimi ortamı yakaladık." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, ligin 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.