Real Sociedad'ın eski başkanı Inaki Badiola, 10 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Real Sociedad'ın eski başkanı Inaki Badiola, Twitter'da yarattığı iki anonim hesap üzerinden gerçekleştirdiği siyasetçiler, hakimler ve gazetecilere yönelik çok sayıda hakaret ve iftira suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Badiola'nın her bir suç için aldığı cezanın 2 yılı geçmemesinden dolayı cezaevine girmeyeceği, hükmün açıklanmasının erteleneceği bildirildi.

2007-2009 yılları arasında Real Sociedad'ın başkanlığını yapan iş insanı Inaki Badiola, hakaret ve iftira suçundan 11 yıla yakın hapis cezası aldı.

8 FARKLI SUÇTAN HAPİS CEZASI ALDI

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre Badiola, Twitter'da yarattığı iki anonim hesap aracılığıyla Bask bölgesindeki bazı milletvekillerine, 4 hakime, Diario Vasco gazetesine ve gazetecilere hakaret ve iftira içerikli mesajlar atmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 8 farklı suçtan toplamda 10 yıl 8 ay hapis ve toplamda 375 bin euro para cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Hakkındaki tüm suçlamaları mahkemede reddeden Badiola, "Ne Twitter'da bu hesapları açtım ne de bu mesajları attım." açıklamasında bulundu. Badiola'nın her bir suç için aldığı cezanın 2 yılı geçmemesinden dolayı cezaevine girmeyeceği, hükmün açıklanmasının erteleneceği bildirildi.

66 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Savcılık, Badiola hakkında 66 yıl hapis ve 3,3 milyon euro para cezası talep ediyordu. Yatırım bankacılığı yapan Badiola, 2007 ve 2009 yılları arasında Real Sociedad kulübünün başkanı olmuştu.