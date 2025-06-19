Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
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Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

MBAPPE HASTANEYE KALDIRILDI

Grubun ilk maçı olan Al Hilal maçında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Fransız oyuncu Kylian Mbappe, mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol devinden yapılan açıklamada, "Kylian Mbappe mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılmış olup çeşitli testler ve tedaviler uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

PACHUCA MAÇINDA OLMAYABİLİR

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçından sonra Mbappe'nin durumu hakkında açıklama yaparak, "Oldukça ciddi bir viral enfeksiyon geçirdi. Önümüzdeki günlerde oynayıp oynayamayacağını göreceğiz." demişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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