Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları büyük sürprizlere sahne oldu. Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, Manchester City ise deplasmanda Sporting'e 4-1 yenildi. İşte nefes kesen maçların sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava'yı 4-1, PSV Eindhoven da Girona'yı 4-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise sürpriz sonuçlara imza atıldı.
MADRID VE CİTY DAĞILDI
Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, İngiliz ekibi Manchester City, Portekiz'de Sporting'e karşı farklı kaybetti. Maçta 1-0 öne geçen City, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibinde Viktor Gyökeres mücadeleyi hat-trick ile tamamladı. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 golü bulunan İsveçli futbolcu Devler Ligi'nde de 5. golünü kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde gece alınan sonuçlar şöyle;
- PSV Eindhoven - Girona: 4-0
- Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb: 1-4
- Real Madrid - Milan: 1-3
- Liverpool - B. Leverkusen : 4-0
- B.Dortmund - Sturm Graz: 1-0
- Sporting - Manchester City: 4-1
- Lille - Juventus: 1-1
- Celtic - Leipzig: 3-1
- Bologna - Monaco: 0-1