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Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları büyük sürprizlere sahne oldu. Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, Manchester City ise deplasmanda Sporting'e 4-1 yenildi. İşte nefes kesen maçların sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava'yı 4-1, PSV Eindhoven da Girona'yı 4-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise sürpriz sonuçlara imza atıldı.

MADRID VE CİTY DAĞILDI

Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, İngiliz ekibi Manchester City, Portekiz'de Sporting'e karşı farklı kaybetti. Maçta 1-0 öne geçen City, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Ev sahibinde Viktor Gyökeres mücadeleyi hat-trick ile tamamladı. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 golü bulunan İsveçli futbolcu Devler Ligi'nde de 5. golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde gece alınan sonuçlar şöyle;

  • PSV Eindhoven - Girona: 4-0
  • Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb: 1-4
  • Real Madrid - Milan: 1-3
  • Liverpool - B. Leverkusen : 4-0
  • B.Dortmund - Sturm Graz: 1-0
  • Sporting - Manchester City: 4-1
  • Lille - Juventus: 1-1
  • Celtic - Leipzig: 3-1
  • Bologna - Monaco: 0-1
Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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