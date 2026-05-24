Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

2023-2024 sezonunda Real Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk yarışına giren, ligi üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Girona, yalnızca 2 sezon sonra küme düştü.

2021-2022 sezonunda yükseldiği La Liga’da futbol tarihinin en büyük çıkışlarından birini yapan Girona, zirveden erken indi. 2023-2024 sezonunda dev bütçeli Real Madrid ve Barcelona ile başa baş bir şampiyonluk mücadelesine giren, oynadığı göze hoş gelen futbolla tüm dünyanın takdirini kazanan İspanyol temsilcisi, trajik bir düşüşün ardından küme düştü.

HIZLI ÇÖKÜŞ: GIRONA KÜME DÜŞTÜ

Sadece iki sezon önce ligi üçüncü sırada bitirerek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi biletini alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon sergilediği istikrarsız performansın bedelini La Liga'ya veda ederek ödedi. Girona, 2023-2024 sezonunda teknik direktör Michel yönetiminde adeta bir başyapıta imza atmıştı. Kısıtlı bütçesine rağmen devlere kök söktüren ekip, ligi 81 puanla 3. sırada tamamlamış ve adını Avrupa’nın en büyük sahnesine yazdırmıştı. Ancak bu büyük başarının ardından gelen transfer dönemi, çöküşün de başlangıcı oldu.

KİLİT OYUNCULAR AYRILDI, TAKIM DAĞILDI

Şampiyonlar Ligi vizesi alınmasının ardından takımın omurgasını oluşturan Artem Dovbyk, Aleix García ve Savio gibi yıldızların büyük kulüplere transfer olması, takımın kimyasını tamamen bozdu. Hem Avrupa hem de lig kulvarını aynı anda yürütecek derinlikte bir kadro kuramayan Katalan ekibi, sezonu küme düşme hattının 1 puan üzerinde tamamladı. 

SON 8 MAÇTA KAÇINILMAZ SON

Kötü gidişata bu sezonda da karşı koyamayan Girona, özellikle üst üste gelen sakatlıklar ve form düşüklükleriyle sarsıldı. Bu sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü çizen İspanyol ekibi, yoğun fikstürün altında adeta ezildi. Ligin son haftalarında oynadığı 8 maçta da kazanamayan kırmızı-beyazlılar, 19. sırada yer alarak La Liga'ya veda etti. 

Cemre Yıldız
