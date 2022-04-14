Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde
Dugout - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Santiago Bernabeu’daki taraftarın karakterini daha iyi yansıtan bir maç daha bulmak zordur. Son saniyelere kadar savaşan bir Real Madrid ekibi izledigimiz maçta Rodrygo ve Benzema’nın golleri Chelsea karşısında turu getirdi.
Santiago Bernabeu'daki taraftarın karakterini daha iyi yansıtan bir maç daha bulmak zordur. Son saniyelere kadar savaşan bir Real Madrid ekibi izledigimiz maçta Rodrygo ve Benzema'nın golleri Chelsea karşısında turu getirdi.
Dugout / Spor