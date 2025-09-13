Haberler

Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, 4. hafta maçında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Maçta Kylian Mbappe ve Arda Güler'in golleriyle öne geçti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.

Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.

56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
