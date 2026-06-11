Haberler

Jose Mourinho, resmen Real Madrid'de

Jose Mourinho, resmen Real Madrid'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından gelen bu gelişmeyle Mourinho, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak.

Real Madrid, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu. Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

İmzayı attı!
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!