Jose Mourinho, resmen Real Madrid'de

Real Madrid, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu. Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı