Real Madrid Milli Oyuncu Arda Güler'i Ameliyat Etti

Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlıktan dolayı ameliyat edildiğini açıkladı.

İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Madrid ekibinin ABD'deki sezon öncesi kampında sakatlanan 18 yaşındaki orta saha, bir süredir A takımla antrenmanlara katılamamıştı. Real Madrid, oyuncunun sağ dizindeki iç menisküsten sakatlandığını açıklamıştı.