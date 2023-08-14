Üye Girişi
Haberler

Real Madrid Milli Oyuncu Arda Güler'i Ameliyat Etti

Spor Haberleri

Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlıktan dolayı ameliyat edildiğini açıkladı. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlıktan dolayı ameliyat edildiğini açıkladı.

İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Madrid ekibinin ABD'deki sezon öncesi kampında sakatlanan 18 yaşındaki orta saha, bir süredir A takımla antrenmanlara katılamamıştı. Real Madrid, oyuncunun sağ dizindeki iç menisküsten sakatlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Arda Güler Madrid Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title