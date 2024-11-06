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Real Madrid, Milan'a 3-1 Yenildi

Real Madrid, Milan'a 3-1 Yenildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, sahasında İtalyan ekibi Milan'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıda Vinicius Junior'ın penaltı golüyle eşitliği sağlasa da, Milan maçtan galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, İtalyan ekibi Milan'a sahasında 3-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Milan'ı konuk etti. Bu önemli karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Mücadelenin 12. dakikasında Pulisic'in kullandığı köşe vuruşunda Malick Thiaw ön direkte kafayı vurarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de Vinicius Junior, ceza sahası içinde Emerson'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Vincic penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Vinicius Junior, 23. dakikada eşitliği sağladı. Borussia Dortmund maçında hat-trick yapan Brezilyalı futbolcu, Devler Ligi'nde gol sayısını 4'e yükseltti. Konuk ekipte 39. dakikada Alvaro Morata sahneye çıktı. Kaleci Lunin'den seken topu iyi takip eden Morata, ikinci kez İtalyan ekibini öne geçirdi. İlk yarı 2-1 kırmızı-siyahlıların lehine tamamlanırken, 73. dakikada Rafael Leao'nun taşıdığı topla Reijnders topu filelere göndererek farkı ikiye yükseltti. Son dakikalara girilirken rakip ceza sahasında baskı kuran eflatun-beyazlılar aradığı golü bulamadı. 81. dakikada Rüdiger'in kaydettiği gol, VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya çıkardı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan ekibiyle oynanan müsabakada süre almadı.

Real Madrid, Devler Ligi'nde 5. haftada Liverpool'a; Milan ise Slovan Bratislava'ya konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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