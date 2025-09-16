Real Madrid-Marsilya Maçında Filistin Bayrağına Yasak
Real Madrid'in Olimpik Marsilya ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, stada Filistin bayrağı sokulmasına izin verilmedi. Güvenlik, bayrağıyla stada girmeye çalışan taraftarları uyararak bayrakları topladı ve çöp kutusuna attı.
İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.
Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.
Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor