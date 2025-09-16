Haberler

Real Madrid-Marsilya Maçında Filistin Bayrağına Yasak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Olimpik Marsilya ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, stada Filistin bayrağı sokulmasına izin verilmedi. Güvenlik, bayrağıyla stada girmeye çalışan taraftarları uyararak bayrakları topladı ve çöp kutusuna attı.

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin bayraklarının stada sokulmasına izin verilmedi.

Santiago Bernabeu Stadı görevlileri, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını uyararak "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle engelledi.

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlileri, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna attı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

Hamas'tan İsrail'in işgal harekatına tepki! Dünyaya bir çağrıları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.