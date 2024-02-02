Real Madrid maçında Arda Güler'in tekmelikleri dikkat çekti

İspanya Liginin 22.Haftasında Real Madrid,Getafe'nin konuğu oldu. Maçı 2-0 kazanan Madrid ekibinde, Milli Futbolcumuz Arda Güler yedek olarak başladığı maçta süre alamadı. Arda Güler, karşılaşmada performans gösteremese de maç sonu verdiği görüntülerle gündeme oturmayı başardı.

TÜRK BAYRAKLI TEKMELİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Maç sonunda oyunda süre alamamanın verdiği üzüntü Güler'in yüzüne yansıdı. Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle görüntülendi.

ARDA'NIN GOL SEVİNCİ HAZIR

İddiaya göre genç yıldız, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri gösterecekti.Getafe maçında süre bulamayan oyuncu, bir önceki maç olan Las Palmas karşılaşmasında oyuna 81. dakikada girmiş ver net gol fırsatını değerlendirememişti. Bu sezon toplam 76 dakika süre bulabilen Güler, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.