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Real Madrid maçında Arda Güler'in tekmelikleri dikkat çekti

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İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

İspanya Liginin 22.Haftasında Real Madrid,Getafe'nin konuğu oldu. Maçı 2-0 kazanan Madrid ekibinde, Milli Futbolcumuz Arda Güler yedek olarak başladığı maçta süre alamadı. Arda Güler, karşılaşmada performans gösteremese de maç sonu verdiği görüntülerle gündeme oturmayı başardı.

TÜRK BAYRAKLI TEKMELİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Maç sonunda oyunda süre alamamanın verdiği üzüntü Güler'in yüzüne yansıdı. Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle görüntülendi.

ARDA'NIN GOL SEVİNCİ HAZIR

İddiaya göre genç yıldız, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri gösterecekti.Getafe maçında süre bulamayan oyuncu, bir önceki maç olan Las Palmas karşılaşmasında oyuna 81. dakikada girmiş ver net gol fırsatını değerlendirememişti. Bu sezon toplam 76 dakika süre bulabilen Güler, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

Real Madrid maçında Arda Güler'in tekmelikleri dikkat çekti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (3)

VATANSEVER:

arda balonu yakında patlar

14
26
yanıtYanıtla
OSMAN ACAR:

bir kere 90 dakika oynasın öyle karar ver

yanıt15
yanıt4
Turkuaz TV:

İsmini vatansever koyma bari hangi vatansever bir Türk çocuğunun Real Madrid gibi bir yerde başarısız olması temennisinde bulunur.

yanıt14
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