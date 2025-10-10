Real Madrid son kararını verdi! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek imza

Real Madrid, altyapısından yetişen genç yetenek Nico Paz için kararını verdi. İspanyol devinin, 2024 yılında Como'ya 6 milyon euro karşılığında sattığı 21 yaşındaki futbolcunun 10 milyon euroluk geri alma opsiyonunu kullanacağı iddia edildi.

NICO PAZ GERİ DÖNÜYOR, ARDA GÜLER TEHDİT ALTINDA

İspanyol basınına göre Real Madrid, Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katma kararı aldı. Bu gelişme, Arda Güler için doğrudan bir rekabet anlamına geliyor. Her iki oyuncunun da benzer pozisyonlarda (10 numara / ofansif orta saha) oynaması, genç Türk futbolcunun forma şansını etkileyebilir.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon 16 maçta 4 gol ve 6 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Ancak benzer bir çıkışı Como formasıyla yapan Nico Paz, 7 maçta 3 gol ve 3 asist istatistiğine ulaştı.

BELLINGHAM DA DENKLEMİN İÇİNDE

Haberde, bu transferin yalnızca Arda Güler'i değil, Jude Bellingham'ı da etkileyeceği vurgulandı. Nico Paz'ın geri dönmesi halinde, Real Madrid'in ofansif orta saha hattında forma rekabetinin iyice kızışacağı belirtiliyor.

REAL MADRİD'İN GELECEK PLANI

Real Madrid'in bu hamlesiyle, genç ve yerli oyunculara dayalı uzun vadeli kadro planlaması yaptığı ifade ediliyor. Nico Paz'ın altyapı geçmişi, kulüp içindeki avantajı olarak gösteriliyor. Eğer Arjantin asıllı futbolcu yeniden takıma katılırsa, Arda Güler'in forma bulma süresinin azalabileceği yorumları yapılıyor.