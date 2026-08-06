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Real Madrid, Diomande'yi 7 Yıllığına Kadrosuna Kattı

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Real Madrid, Leipzig'den 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande ile 7 yıllık sözleşme imzaladı. Diomande, Mourinho yönetimindeki ekibin yaz transfer dönemindeki altıncı takviyesi oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig'de forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Diomande, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Marc Cucurella ve Carlos Espi'nin ardından teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in bu yazki altıncı transferi oldu.

Bundesliga'da geçen sezon 12 gol atan Diomande, "yılın genç oyuncusu" seçilmişti.

Kaynak: AA
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