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Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2029 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho, kariyerinde daha önce Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev yapmıştı.

İSPANYA LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Futbol dünyasının en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Ertürk:

mourinho böyle bir teknik direktöre saygı göstermemiz lazım! kariyer boyu başarılarıyla adını ispatlamış adam hepsine helal olsun!

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Haber YorumlarıHacı Murat Akyel:

benim de arkadaşım mourinho gibi her yere gidiyo işte o da belli ki durmuyo bir yerde

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Haber YorumlarıMesut Kahraman:

mourinho da real madritte mi şimdi eski zamanlar geri mi geliyo yoksa futbol da artık eskisi gibi mi değil

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