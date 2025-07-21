Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı
Real Madrid'in sağ bek oyuncusu Lucas Vazquez, Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etti. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın teklif yapması durumunda imza atacağını bildirdi.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'a Real Madrid tarafından flaş bir haber geldi. İspanyol deviyle sözleşmesi biten 32 yaşındaki Lucas Vazquez'in siyah-beyazlılara gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.
REAL MADRID'DEN AYRILDI
Siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak bakan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'ın teklif yapması durumunda imza atacağını yönetime bildirdi.
İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Vazquez'in, kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesi olduğu biliniyordu.