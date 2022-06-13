Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor REAL Madrid Futbol Okulu'nun 6'ncı sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi. REAL Madrid Futbol Okulu'nun 6'ncı sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Belek'te Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen açılış törenine, Real Madrid Kulübü'nden futbol okulu için gelen antrenör Pablo Diaz, yardımcısı Maxim Fomenko ve futbol operasyon sorumlusu Arda Gençler'in de aralarında yer aldığı 5 eğitmen katıldı. Açılışta antrenör ve çocuklar pasta kesti. Açılışın ardından İspanyol antrenör Diaz, çocuklara futbol hakkında teknik bilgiler verirken, sonrasında ise idman yaptırdı. Haftanın 5 günü gerçekleştirilecek antrenmanlar, otelin FIFA standartlarındaki sahalarında yapılacak. 2 Eylül'e kadar sürecek okula, 6- 16 yaş arası çocuklar katılıyor. Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor Regnum Carya Real Madrid Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.