Üye Girişi
Haberler

Real Madrid'in yeni yıldızı Endrick, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD kampında Milan ile oynanan hazırlık maçında Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkan yeni transfer Endrick, kulüp televizyonuna konuştu. Takım arkadaşı Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahseden Brezilyalı yıldız, "Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu" dedi.

Real Madrid'in geçen yaz bonservisini alarak Palmeiras'ta kiralık olarak bıraktığı Endrick, bu sezon takıma katıldı. ABD hazırlık kampında eflatun beyazlıların formasıyla ilk kez Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu, duygularını kulüp televizyonuna anlattı. Endrick, takım arkadaşı olan milli yıldızımız Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.

"İSTEĞİM AİLEMİN MUTLU OLMASI"

Endrick açıklamasında, "Babam, kız arkadaşım ve annem stadyumda maçı izliyorlardı. Ne söylenebilir ki? İstağim ailemin mutlu olması." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR MAÇ OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

Barcelona ile oynanacak hazırlık maçı için ise Endrick, "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir" dedi.

Real Madrid'in yeni yıldızı, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

"ARDA GÜLER HARİKA BİR FUTBOLCU"

Arda Güler'den de övgüyle bahseden Endrick, " Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR GELECEK OLARAK GÖRÜYOR

Real Madrid'in 47.5 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız Endrick, Milan ile oynanan hazırlık maçında Arda Güler ile birlikte sahaya ilk 11'de çıkmıştı. 19 yaşındaki Arda Güler ile 18 yaşındaki Endrick'in birlikte oynadığını görmekten büyük mutluluk duyan Real Madrid taraftarları, iki oyuncuyu kulübün geleceği için gördüklerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Madrid Milan Futbol Spor Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (3)

murat özbaş:

Ya arkadas tamam artik.sabah arda aksam arda iyice sulandirdiniz olayi..o bu degil nazar degdireceksiniz cocuga ..gercekten baydi

20
3
yanıtYanıtla
murtaza candurak:

cedric az yetenek gör koçum

1
3
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

endrick harbiden bu real işi biliyor baba en iyi olmak böyle bir şey işte real madrid teklif yapacka gitmeme ihtimalin olamaz :)

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title