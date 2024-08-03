Real Madrid'in yeni yıldızı Endrick, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'in geçen yaz bonservisini alarak Palmeiras'ta kiralık olarak bıraktığı Endrick, bu sezon takıma katıldı. ABD hazırlık kampında eflatun beyazlıların formasıyla ilk kez Milan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu, duygularını kulüp televizyonuna anlattı. Endrick, takım arkadaşı olan milli yıldızımız Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.

"İSTEĞİM AİLEMİN MUTLU OLMASI"

Endrick açıklamasında, "Babam, kız arkadaşım ve annem stadyumda maçı izliyorlardı. Ne söylenebilir ki? İstağim ailemin mutlu olması." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR MAÇ OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

Barcelona ile oynanacak hazırlık maçı için ise Endrick, "Barcelona'ya karşı oynayacağım bir sonraki maç, gerçekleştireceğim bir hayal olacak. Çünkü bu bir 'Clásico' ve böyle bir maç oynamak her çocuğun hayalidir" dedi.

"ARDA GÜLER HARİKA BİR FUTBOLCU"

Arda Güler'den de övgüyle bahseden Endrick, " Arda Güler'le oynamaktan çok mutluyum çünkü o harika bir futbolcu. Real Madrid'e yardımcı olabilmek için çok antrenman yapacağız çünkü en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR GELECEK OLARAK GÖRÜYOR

Real Madrid'in 47.5 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız Endrick, Milan ile oynanan hazırlık maçında Arda Güler ile birlikte sahaya ilk 11'de çıkmıştı. 19 yaşındaki Arda Güler ile 18 yaşındaki Endrick'in birlikte oynadığını görmekten büyük mutluluk duyan Real Madrid taraftarları, iki oyuncuyu kulübün geleceği için gördüklerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.