Real Madrid'in rekoru kırıldı: Futbol tarihinin en pahalı takımı belli oldu
UEFA'nın Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu ile birlikte 2024 yılının en maliyetli kadrosunu belli oldu. İlk 5'te yer alan takımların hepsini Premier Lig ekipleri oluştururken en pahalı takım 1.6 milyar euroluk kadro değeriyle Chelsea oldu. Böylelikle 2020'deki kadro değeriyle Real Madrid'e ait olan 1.3 milyar euroluk en değerli kadro rekoru da kırıldı.
UEFA, 2024'e ilişkin Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu paylaştı. Söz konusu raporla birlikte Futbol tarihinin en pahalı kadrosu da ortaya çıktı.
4 TAKIMIN DEĞERİ 1 MİLYAR EUROYU AŞTI
Paylaşılan rapora göre, Avrupa'da 4 kulübün 2024'teki kadro değeri 1 milyar euro barajını geçti. Bu kulüpler İngiltere Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal oldu. Ek olarak maaş bütçelerinin büyüklüğüne 2024'teki en pahalı 20 kulübün 9'unu İngiliz takımları oluşturdu.
R. MADRID'IN REKORU KIRILDI: EN PAHALI KADRO CHELSEA'DE
Chelsea'nin 2024'teki kadrosu ise şu ana kadar kurulan en maliyetli kadro olarak kayıtlara geçti. Chelsea'nin kadro değeri 1.6 milyar euro olarak açıklanırken Real Madrid'e ait 2020'deki rekorun kırıldığı belirtildi. Real Madrid'in 2020'deki kadro değeri 1.3 milyar euroya ulaşmıştı. Chelsea'yi sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.