Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
Yeni sezon öncesi hazırlıkları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Real Madrid'in kamp kadrosu belli oldu. Kafilede takıma bugün katılan milli futbolcumuz Arda Güler de yer aldı. İspanyol devi, ABD'de Milan, Barcelona ve Chelsea ile hazırlık maçı yapacak.
İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek. Eflatun beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.
REAL MADRID'İN KAMP KADROSU
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez
Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios
Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez
REAL MADRID'İN MAÇ PROGRAMI
Real Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.
- 31 Temmuz - Milan
- 3 Ağustos - Barcelona
- 6 Ağustos - Chelsea
ARDA GÜLER'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.