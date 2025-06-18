Real Madrid'in eski yıldızı Arda'yı öve öve bitiremedi: O en iyilerden birisi olacak

Real Madrid'in eski yıldızı Arda'yı öve öve bitiremedi: O en iyilerden birisi olacak
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Real Madrid'in eski oyuncusundan Marcelo, İspanyol devinin formasını giyen Arda Güler ile ilgili konuştu. Marcelo, Arda Güler için övgü dolu cümleler kullanarak, ''Real Madrid ondan çok şey bekliyor. Böyle bir yetenekten her şeyi beklemekte haklılar. Arda, Madrid tarihinin en iyilerinden biri olacak. Real Madrid tarihinde her zaman en iyi oyuncular oynar.'' dedi.

2022 yılında Real Madrid'den ayrılan ve şubat ayında futbolculuk kariyerini noktalayan Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'EN BÜYÜK FAVORİ REAL MADRİD'

Gelecek sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde en büyük favorinin Real Madrid olacağını söyleyen Marcelo, 'Çok iyi transferler yapıldı. Arnold kesinlikle harika bir transfer. Mbappe'nin bu sezon daha da etkili olacağını düşünüyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde onları yenmek çok güç olacak. İki kupanın da en büyük adayı onlar.' dedi.

Real Madrid'in eski yıldızı Arda'yı öve öve bitiremedi: O en iyilerden birisi olacak

'ARDA EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK'

Sözlerine devam eden Marcelo, milli oyuncu Arda Güler ile de ilgili konuştu ve 'Real Madrid ondan çok şey bekliyor. Endrick ve Arda harika yetenekler. İkisi de daha çok oynamalı. İkisini de çok beğeniyorum. Arda çok yetenekli. Böyle bir yetenekten her şeyi beklemekte haklılar. Arda, Madrid tarihinin en iyilerinden biri olacak. Real Madrid tarihinde her zaman en iyi oyuncular oynar. Neden burada oldukları tesadüf değil.' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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