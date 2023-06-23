Real Madrid'in Antonio Rüdiger'i Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti

Real Madrid'in Sierre Leone asıllı Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger, tatil için İstanbul'a gelerek Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la buluştu. Turan, Rüdiger'a İstanbul'un fethi ile ilgili bilgi aktardı ve birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiler.