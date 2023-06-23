Real Madrid'in Antonio Rüdiger'i Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti
Spor Haberleri
Real Madrid'in Sierre Leone asıllı Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger, tatil için İstanbul'a gelerek Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la buluştu. Turan, Rüdiger'a İstanbul'un fethi ile ilgili bilgi aktardı ve birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiler.
Real Madrid'in Sierre Leone asıllı Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger, Fatih Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, tatil için İstanbul'a gelen Rüdiger, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la buluştu.
Fatih Belediye Başkanı Turan, makamında ağırladığı ünlü futbolcuya, İstanbul'un fethi ile ilgili bilgi aktardı. Belediye binası içinde bulunan Merkez Kütüphaneyi gezen Rüdiger, daha sonra Turan'la birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor