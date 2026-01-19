Haberler

Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

Güncelleme:
Kral Kupası'nda büyük bir sürprize imza atan Albacete, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu galibiyet, turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Albacete'nin çeyrek finaldeki rakibi ise Barcelona oldu.

  • Albacete, Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
  • Albacete'nin çeyrek finaldeki rakibi Barcelona oldu.

REAL MADRID'E 3-2'LİK ŞOK

Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Albacete karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Albacete, turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza atarak Real Madrid'i kupanın dışına itti.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BARCELONA

Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen Albacete'nin yeni rakibi Barcelona oldu. Kura sonrası iki takımın eşleşmesi, kupada bir başka yüksek tempolu karşılaşmanın habercisi olarak yorumlandı.

