Yaşadığı sakatlıklardan dolayı Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler için Fenerbahçe'nin kiralık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor

Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de 4 ayda 3 kez sakatlanan Arda Güler, henüz eflatun-beyazlıların formasını hiç giyemedi. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusunu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için eflatun-beyazlıların kapısını çaldığı öne sürüldü.

PEREZ'İN FİKRİ DEĞİŞEBİLİR

Real Madrid haberleri yapan İspanyol Defansa Central'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez teklife olumlu yaklaşmazken ara transfer dönemine kadar fikrinin değişebileceği belirtiliyor.

"TEDAVİSİNDE ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILMIŞ"

Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili olarak Real Madrid'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış." demişti.