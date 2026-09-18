Real Madrid, Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenip Süper Kupa finaline kaldı

ABU Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da ev sahibi Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenerek finale kalan Real Madrid'in başantrenörü Pedro Martinez, fiziksel anlamda zorlayıcı bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Martinez, "Zorlu bir maçtı. Fiziksel anlamda zorlayıcı bir maç olmasını bekliyorduk. İyi savunma yapan harika bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda bizi domine ettiler. İkinci çeyreği iyi şekilde bitirmeyi başardık. İkinci yarıda da iyi performans gösterdik ama normal sürede yaptığımız top kayıplarıyla maç uzatmaya gitti. Uzatmada iyi oynayarak galip geldik. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var, bunların üzerine çalışacağız. Birçok yeni oyuncumuz var. Topu paylaşan, agresif ve iyi basketbol oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pascual: "Uzatma periyodunun ilk bölümünü iyi oynayamadık ve maçı kaybettik"

Dubai Basketbol Başantrenörü Xavi Pascual, Real Madrid'i galibiyetten dolayı tebrik ederek "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Karşılaşmaya iyi başlayamadık. İkinci periyodun sonunda konsantrasyonumuzu kaybettik. İki takım da savunma ve hücumda iyi performans gösterdi. Normal sürede maçı kazanma şansını yakaladık ama başaramadık. Uzatma periyodunun ilk bölümünü iyi oynayamadık ve maçı kaybettik. Neleri yanlış yaptığımıza bakacağız ve bir dahaki maç için hazır olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA