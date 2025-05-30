Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif
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Golcü arayışlarını sürdüren Real Madrid, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için Portekiz ekibine 80 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Real Madrid, Mpabbe'nin gelecek sezon kanatta oynayacak olmasıyla golcü arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Real Madrid gözünü Portekiz'e çevirdi.

GYÖKERES İÇİN DEV TEKLİF

Marca'da yer alan habere göre; Eflatun-beyazlılar, Sporting ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin, 26 yaşındaki oyuncu için Sporting'e yakın zaman içerisinde 80 milyon euroluk bir teklifle kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

REAL MADRİD'E TRANSFERDE RAKİPLER

Öte yandan Gyökeres'e talip olan takımın sadece Real Madrid olmadığı, Arsenal ve Chelsea'nin de oyuncu için Portekiz ekibine 70 milyon euroluk teklifler yaptığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sporting ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan yıldız golcü, 54 gol atarken, 13 golün de pasını verdi. Gyökeres'in piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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