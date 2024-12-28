Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek Vinicius Jr. ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldız, futbol tarihine geçecek bir sözleşmeye imza atarak İspanyol devinden ayrıldı.

10 YILLIĞINA PSG'YE GİTTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre Vinicius Jr. kendisine 10 yılda 1 milyar eurodan fazla kazandıracak bir sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız, önümüzdeki 10 yıl için Paris Saint-Germain forması giyecek. Fransız devi, Florentino Perez'den Mbappe'nin intikamını almak için Vinicius Jr'ya imza attırdı. Vinicius Jr'ın PSG'ye transfer olması için Neymar'ın aracılık ettiği ifade edildi.

BU SERVET İÇİN KITA DEĞİŞTİRDİ

24 yaşındaki oyuncu, PSG'den gelen teklifi imzalamak için kıta değiştirdi. Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards'ın ardından özel uçak kiralayan Vinicius Jr, PSG temsilcicileriyle Çin'de buluştu ve sözleşmesi imzaladı. Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.