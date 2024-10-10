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Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler, sessizliğini bozdu

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Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacağına yönelik iddialara son noktayı koydu. Arda, "Real Madrid'de kalmak istiyorum. Daha fazla dakika almayı umuyorum" dedi. Karadağ maçı öncesindeki basın toplantısında da konuşan genç futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti ile aralarında sorun olmadığını söyledi.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in beklediği forma süresini bulamadığı için İspanyol devinden ayrılacağı konuşuluyordu. Arda, hakkındaki iddilara cevap verdi.

"REAL MADRID'DE KALMAK İSTİYORUM"

Defansa Central'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki futbolcu, hakkındaki haberlere rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Arda'nın geleceği konusunda, yakın çevresine " Real Madrid'de kalmak istiyorum. Daha fazla dakika almayı umuyorum" dediği öne sürüldü.

"ANCELOTTI İLE ARAMDA SORUN YOK"

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Arda Güler, Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti ile araların bir sorun olup olmadığıyla ilgili ise "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sözlerine devam eden Arda, "Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum" açıklamsını yaptı.

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLLERİNDEN BİRİNİ SAMSUN'DA ATTIM"

Samsun'un kendisi için önemli bir yer olduğunu söyleyen milli yıldız, "Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerinden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMASI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 291 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı. Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından son 3 maçta 11'de tercih edilmedi. Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler, sessizliğini bozdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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