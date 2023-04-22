Real Madrid defterini kapattı! Hazard'ın Fransa'daki yeni takımını duyan futbolseverler şaştı kaldı

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard'ın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid ile yollar sezon sonunda ayrılması beklenen Belçikalı yıldızın, Fransız ekibi Lens ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yaşadığı sakatlıklar sonrası toparlanamayan Eden Hazard'ın Real Madrid kariyeri son bulmaya çok yakın. Sezon sonunda eflatun-beyazlılardan ayrılması beklenen yıldız futbolcu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDILAR

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard'a Lens talip oldu. Fransız ekibinin, Belçikalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda transferin resmen gerçekleşeceği iddia edildi.

SADECE 9 MAÇTA OYNADI

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 9 maçta sahaya çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.