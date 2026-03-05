Haberler

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası soyunma odasında kriz çıktığı iddia edildi. İspanyol basını, bazı oyuncuların milli futbolcu Arda Güler'i suçladığını yazdı. Arda'nın oyun temposunu düşürdüğü ve bireysel oynadığı eleştirileri gündeme geldi.

  • Real Madrid'de bazı oyuncular, Arda Güler'in top aldığında oyun temposunu düşürdüğünü ve takımın hücum akışını olumsuz etkilediğini düşünüyor.
  • Arda Güler'in Kylian Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla yeterli bağlantı kuramadığı ve bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı eleştiriliyor.
  • Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 40 resmi maça çıkarak 3 gol attı ve 12 asist yaptı.

La Liga'da üst üste puan kayıpları yaşayan Real Madrid'de soyunma odasında kriz çıktığı iddia edildi. İspanyol basını, son haftalardaki kötü sonuçların ardından bazı oyuncuların faturayı milli futbolcu Arda Güler'e kestiğini yazdı.

GETAFE MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİLER

Real Madrid'in sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından takım içinde huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen eflatun-beyazlı ekipte bazı oyuncuların Arda Güler'i eleştirdiği iddia edildi.

"OYUNU YAVAŞLATIYOR" ELEŞTİRİSİ

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Getafe maçında 69 dakika sahada kalan Arda Güler hakkında soyunma odasında bazı çatlak sesler yükseldi. Haberde, bazı oyuncuların Arda'nın topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünü düşündüğü ve takımın hücum akışını olumsuz etkilediğini savunduğu aktarıldı.

Ayrıca milli futbolcunun Kylian Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla yeterli bağlantıyı kuramadığı ve bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı yönünde eleştiriler yapıldığı öne sürüldü.

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLIYOR"

Haberde Arda Güler'in henüz 20 yaşında olduğuna dikkat çekilirken, genç oyuncunun gelişime açık olduğu ancak takım içinde sabrın azalmaya başladığı yönünde yorumlar yapıldığı belirtildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 12 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelami Yalçın:

sonuna kadar haklılar Arda yavaş oyuncu İtalya veya Türkiye ligi ona uygun oda 2. ve 3. kalitedeki takımları

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıolgun demirel:

Ardanın takipçisiyim, destekçisiyim, her maçını izlemeye çalışıyorum ama çok pasif ve sahadaki bazı futbolcular karşısında ezik bir görüntü veriyor. Tabii yaşı çok genç ama biraz asi ruhlu olması ve kendine özgüven gerekiyor. Neler yapacağına sahada kendisi karar vermeli. Dünyada sadece real Madrid yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız