Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
İspanyol basınına göre Real Madrid soyunma odası Xabi Alonso nedeniyle ikiye bölündü. Vinicius ve Valverde gibi yıldızlar Alonso'ya karşıyken, Arda Güler, Mbappe ve Courtois teknik adamı destekleyen isimler arasında yer alıyor. Bu durum kulüp içinde büyük bir krize işaret ediyor.
- Real Madrid soyunma odasında teknik direktör Xabi Alonso'ya destek veren oyuncular arasında Arda Güler, Mbappe, Courtois, Huijsen ve Carreras bulunuyor.
- Xabi Alonso'ya karşı konumlanan oyuncular Valverde, Vinicius Jr., Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick ve Ferland Mendy olarak belirtildi.
- Vinicius Jr.'ın Real Madrid'den ayrılık ihtimali gündemde ve Premier Lig ile Suudi Arabistan'dan teklifler bekleniyor.
La Liga'da üst üste yaşanan puan kayıpları Real Madrid'de sarsıntı yarattı. Elche deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik sonrası Barcelona ile fark 1'e inerken, İspanyol basını kulübün içinde ciddi bir kriz yaşandığını duyurdu.
"El Partidazo de COPE" programında yer alan bilgilere göre, Real Madrid soyunma odası ikiye bölünmüş durumda ve ayrışmanın merkezinde teknik direktör Xabi Alonso bulunuyor.
ALONSO, BAZI OYUNCULARIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ
Habere göre Xabi Alonso takım içinde belirli bir grubun güvenini tamamen kaybetti. Teknik adama karşı konumlanan isimler:
- Valverde
- Vinicius Jr.
- Rodrygo
- Brahim Diaz
- Endrick
- Ferland Mendy
- Camavinga'nın ise hangi gruba yakın olduğu belirsiz.
ARDA GÜLER ALONSO DESTEKÇİLERİ ARASINDA
Destekçi listesinde şu isimler bulunuyor;
- Arda Güler
- Mbappe
- Courtois
- Huijsen
- Carreras
Arda Güler'in bu grupta yer alması, genç yıldızın Alonso ile iyi bir ilişki kurduğunu ve hocasının güvenini kazanmaya başladığını gösteriyor.
VİNİCIUS KRİZİ BÜYÜYOR
Soyunma odasındaki ayrışmayı derinleştiren bir diğer konu da Vinicius Jr. krizi.
İddialara göre, Vinicius, Alonso'yla çalışmaktan memnun değil. Yeni sözleşme için istediği maaş kabul edilmedi. Bu nedenle ayrılık ihtimali gündeme geldi. Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler gelebileceği konuşuluyor. Real Madrid'in mevcut durumu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Olympiakos deplasmanı öncesi büyük bir endişe yaratmış durumda.