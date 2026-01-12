Real Madrid'in yeni teknik direktörü Arbeloa oldu

Haberler

Real Madrid, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı atadı. Arbeloa, daha önce Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu ve futbolculuk döneminde kulüp tarihinin en başarılı anlarına tanıklık etti.

Real Madrid, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

Real Madrid'de Teknik Direktör Alvaro Arbeloa dönemi başladı. Eflatun-beyazlılar akşam saatlerinde Xabi Alonso ile yolların ayrıldığının açıklanmasından kısa süre sonra Arbeloa ile anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa'nın A takımın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurarak, Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştirdiği aktarıldı.

Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta forma giydi. Bu süre zarfında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga şampiyonluğu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı. Arbeloa, İspanya Milli Takımı'nın 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008, 2012) kazanan kadrolarda yer aldı. - İSTANBUL

