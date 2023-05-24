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R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı

R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı

Spor Haberleri

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Betis karşılaşmasının ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gözyaşlarıyla oyundan çıkan Enes'in görüntüsü yüreklere dokundu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Yere ters basan ve ayağı kötü şekilde dönen Enes, acı içinde kıvrandı. Hakem ve futbolcular, sağlık ekiplerini Enes'in yanına çağırdı. Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu, acı içinde oyundan çıktı.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

REAL MADRİD PEŞİNDE

Enes Ünal ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu. Milli futbolcunun sakatlık durumu transferin durumunu etkileyebilir.

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan milli futbolcumuz Enes, hüngür hüngür ağladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Enes Ünal Spor Haberler

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