Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacak - Haberler

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Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacak

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de zafere ulaşılması halinde futbolculara 20 milyon euro prim dağıtılacak. İspanyol devi, Devler Ligi'ni kazanması durumunda Avrupa futbolunun en prestijli kupasını 13. kez müzesine götürecek.

Devler Ligi finali öncesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takıma zafere ulaşılması halinde futbolculara verilecek çılgın primi açıkladı.

Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacakFlorentino Perez

TAKIMA 20 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Sporx'in Marca'dan aktardığına göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi. Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceği ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacak

Haberler.com - Spor

Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Spor, Haberler

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