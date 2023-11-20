Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk gencine daha imzayı attırıyor! Bu kez hedefte Trabzonspor var
Spor Haberleri
Avrupa kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan için Real Madrid devrede. Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan eflatun-beyazlılar, bordo-mavililerin genç eldivenini de renklerine bağlayabilir.
Real Madrid, Arda Güler'in ardından Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ı da renklerine bağlamak istiyor. Eflatun-beyazlılar, 17 yaşındaki eldiven için bordo-mavililerin kapısını çalabilir.
GÖZLEMCİLER TAM NOT VERDİ
Defansa Central'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Real Madrid'in 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı transfer listesine yazdı. Eflatun-beyazlıların gözlemcileri 17 yaşındaki eldivene tam not verirken, Real Madrid'in kısa süre içinde Trabzonspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.
BAYERN MUNIH DE YARIŞTA
Trabzonspor U19 Takımı'nda forma giyen Onuralp Çevikkan'ı da Bayern Münih de yakından takip ediyor. Genç yaş milli takımlarında Çevikkan'ı izleyen Alman devinin, 17 yaşındaki kaleci için Real Madrid ile karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.