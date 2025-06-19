Real Madrid 90+2'de penaltı kaçırdı, Arda Güler'in çabası yetmedi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Real Madrid'in golü, 34. dakikada Gonzalo'dan gelirken, Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltıdan Portekizli orta saha Ruben Neves kaydetti. İspanyol devi Real Madrid'de Fede Valverde, 90+2'de kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Bono'yu geçemedi.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Milli oyuncumuz Arda Güler, mücadelenin ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu. Arda'nın 1 şutu üst direkten döndü.

SIRADAKİ MAÇLARI

Bu sonuçla birlikte her iki takımda 1 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid, grupta bir sonraki maçında Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise Salzburg ile 3 puan mücadelesi verecek.