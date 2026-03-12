Haberler

Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'u deplasmanda 3-1 yenen Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, iyi bir oyun sergilediklerini ve rövanş için güzel bir avantaj elde ettiklerini ifade etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 3-1 yenen İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, rövanş için güzel bir skor aldıklarını söyledi.

Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun oynadıklarını kaydetti.

Maçta favori olmadıklarını anlatan Soto, "Kazanmış olmamız favori olduğumu göstermiyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuna iyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferinde iyi oynadık. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak iyi bir seviye gösterdik. Futbolcuların forma giymesi için enerjik ve tam kapasite olması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, her oyuncu için analiz yaptıklarını belirterek, "Takımda çeşitlilik var. 19 tane oyuncumuz mevcut. Bunları rotasyon olarak değil de seçim olarak görüyorum. Karşılaştığımız takıma göre oyuncuyu oynatıyorum. Onun için oyuncularımın her zaman hazır olması gerekiyor. Samsunspor'a karşı 3-1 alınan galibiyetin ardından psikolojik bir üstünlük de sağladık. Çeyrek finale gitmek için diğer maçı da görmemiz lazım. Bu galibiyeti oyuncularımla birlikte kutladık. Oyuncularım çok mutlu ve güzel bir yolculuk geçireceğiz. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyesini gösterdi. Çok uzağa bakmak istemiyorum ama final oynamak isteriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu

Samsunspor tur şansını çok zora soktu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar