Rasim Ozan Kütahyalı Arda Turan'ı uyardı: Eğer bunu yaparsa Galatasaray'a hoca olamaz

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports Youtube kanalında Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak yorumlar yaptı.

"İSTİFAYA ÇAĞIRIRLAR"

Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunan Kütahyalı, "Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olamasın Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun koltuğu sallanmaz ama Galatasaray, iki maç üst üste puan kaybetsin, Dursun Özbek ve Okan Buruk için istifa çağrıları yapılır. Galatasaray'da hep alternatiflerin olması kulübe iyi şeyler getirir. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden büyük ders aldı ve Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de büyük performans gösterdi" dedi.

"GALATASARAY'A 10 YIL GELEMEZ"

Eyüpspor-Galatasaray maçına dair Arda Turan'a uyarılarda bulunan Kütahyalı, "Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eğer Galatasaray'a çelme takarsa ve şampiyonluktan ederse bir daha Galatasaray'a hoca olamaz ya da Galatasaray'a gelmesi 10 yıl ertelenir. Galatasaray'ın siyaseti bunu kaldırmaz" ifadelerini kullandı. Kütahyalı'nın bu sözleri çok konuşuldu.