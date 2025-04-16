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Rasim Ozan Kütahyalı Arda Turan'ı uyardı: Eğer bunu yaparsa Galatasaray'a hoca olamaz

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Rasim Ozan Kütahyalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Turan'ın Galatasaray'a çelme takması durumunda Galatasaray'a hoca olamayacağını veya gelmesinin 10 yıl erteleneceğini ifade eden Kütahyalı, "Arda Turan, eğer Galatasaray'a çelme takarsa ve şampiyonluktan ederse bir daha Galatasaray'a hoca olamaz" dedi. Kütahyalı'nın bu sözleri çok konuşuldu.

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports Youtube kanalında Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak yorumlar yaptı.

"İSTİFAYA ÇAĞIRIRLAR"

Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunan Kütahyalı, "Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olamasın Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun koltuğu sallanmaz ama Galatasaray, iki maç üst üste puan kaybetsin, Dursun Özbek ve Okan Buruk için istifa çağrıları yapılır. Galatasaray'da hep alternatiflerin olması kulübe iyi şeyler getirir. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden büyük ders aldı ve Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de büyük performans gösterdi" dedi.

"GALATASARAY'A 10 YIL GELEMEZ"

Eyüpspor-Galatasaray maçına dair Arda Turan'a uyarılarda bulunan Kütahyalı, "Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eğer Galatasaray'a çelme takarsa ve şampiyonluktan ederse bir daha Galatasaray'a hoca olamaz ya da Galatasaray'a gelmesi 10 yıl ertelenir. Galatasaray'ın siyaseti bunu kaldırmaz" ifadelerini kullandı. Kütahyalı'nın bu sözleri çok konuşuldu.

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Rasim Ozan Kütahyalı Arda Turan'ı uyardı: Eğer bunu yaparsa Galatasaray'a hoca olamaz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Suç sende değil seni haber yapanda

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Haber YorumlarıS.S.:

ben tam tersini düşünüyorum. çelmeyi taksın, gelsin

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Haber YorumlarıQues who:

Tam bir operasyon çocuğu

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Kaybedeck hiç bir şeyi olmayan insanlardan biri daha devamlı cart cart oraya buraya sallıyor ve paşa paşa dolaşıyor

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

eskiden fenere gol atanı fener alırdı. gesede tersi işliyor demek ki...

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

rok. eferin oe.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

E der len bu

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