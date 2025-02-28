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Rangers'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Ramazan Duyarlılığı İle İlgili Öneriler

Rangers'dan Fenerbahçe Taraftarlarına Ramazan Duyarlılığı İle İlgili Öneriler
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İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarına Ramazan ayı dolayısıyla bazı duyarlılık önerilerinde bulundu. Açıklamada, yerel geleneklere saygı gösterilmesi ve halka açık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını İstanbul'da izleyecek taraftarlarına Ramazan ayı dolayısıyla bazı konularda duyarlı olmaları yönünde önerilerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Rangers'ı konuk edecek. İskoçya temsilcisi, bu müsabakayı Ülker Stadyumu'nda takip edecek taraftarları için bazı önerilerde bulundu. 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılan açıklamada, "Lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının" denildi.

Bildiride ayrıca, taraftarların ziyaretleri boyunca Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu bölgelerinde vakit geçirmeleri tavsiye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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