RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı

RAMS Park'ta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı açıldı

Ataberk KURT/ İSTANBUL, – GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bugün burada Atatürk'ün vizyonu Tevfik Fikret'in düşünce ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilerine erdemli yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, o gençlerin enerjisini sporla birlikte, kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir" şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü'nün RAMS Park'ta yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Adnan Polat ile Alp Yalman, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikri zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. 1481 yılında Tevfik Fikret'in de bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında bu kurum amacı yalnız bir bilgi öğretmek değildi. Devletine, milletine hizmet edecek gençler de yetiştirmekti. O vizyon yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüştü. O vizyon, 1905'te bir grup genç tarafından 'Türk olmayan takımları yenmek' idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi. O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. Sadece spor kulübü kurmadılar, karakter, duruş ve kimlik inşa ettiler. Bugün burada Atatürk'ün vizyonu Tevfik Fikret'in düşünce ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilerine erdemli yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, o gençlerin enerjisini sporla birlikte, kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir. Tevfik Fikret, Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkezine alan felsefesi bugüne hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Bu heykel geçime bir saygı duruşu olduğu kadar, geleceğe de verilen bir sözdür. Bu anlamlı eserde emeği geçen Rahmi Aksungur ve tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından yapılan anıt için Dursun Özbek tarafından, Aksungur'a plaket takdim edildi. Rahmi Aksungur ise yaptığı konuşmada, anıtın yapımının 1 yıldan fazla sürede tamamlandığını belirterek kulüp yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tören, konuşma ve plaket takdimlerinin ardından, Dursun Özbek, Adnan Polat ve Alp Yalman tarafından gerçekleştirilen anıt açılışı ile sona erdi