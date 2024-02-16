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RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı. Cizre Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Cizre Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

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