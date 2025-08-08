RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kritik maçlarda sahne aldılar. UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmek isteyen temsilcilerimiz, rakiplerini farklı skorlarla yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından ülke puanında 00.04 puanlık artış gözlemlendi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz RAMS Başakşehir ve Beşiktaş, ülke puanı adına muhteşem bir akşamı geride bıraktı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 3 GOLLE KAZANDI

RAMS Başakşehir, Çerno More'yi elediği turun ardından bu kez Norveç ekibi Viking ile karşılaştı. Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte ülke puanına 0.02 puan da katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ DA ZAFERE RAHAT ULAŞTI

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise İrlanda ekibi St. Patricks ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 4-1 yendi ve ülke puanına 0.02 puanlık olumlu katkı veren bir başka takımımız oldu.

TÜRKİYE İLK 10'DA

Bu sonuçların ardından Türkiye, 00.04 puanlık artışla ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almaya devam etti. Türkiye, bu tabloda ilk 10'da kaldığı süre boyunca ligde şampiyon olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderilecek.

İşte güncel ülke puanı sıralaması;

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

Özel'in mitingde ismini açıkladığı avukat yakalandı
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Gemi kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında 'erişim engeli' kararı

Tutuklu Fatih Altaylı'ya bir kötü haber daha
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

şu FB sokmayın abı rezıl takım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.