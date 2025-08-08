RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kritik maçlarda sahne aldılar. UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmek isteyen temsilcilerimiz, rakiplerini farklı skorlarla yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından ülke puanında 00.04 puanlık artış gözlemlendi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz RAMS Başakşehir ve Beşiktaş, ülke puanı adına muhteşem bir akşamı geride bıraktı.
RAMS BAŞAKŞEHİR 3 GOLLE KAZANDI
RAMS Başakşehir, Çerno More'yi elediği turun ardından bu kez Norveç ekibi Viking ile karşılaştı. Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte ülke puanına 0.02 puan da katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ DA ZAFERE RAHAT ULAŞTI
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise İrlanda ekibi St. Patricks ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 4-1 yendi ve ülke puanına 0.02 puanlık olumlu katkı veren bir başka takımımız oldu.
TÜRKİYE İLK 10'DA
Bu sonuçların ardından Türkiye, 00.04 puanlık artışla ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almaya devam etti. Türkiye, bu tabloda ilk 10'da kaldığı süre boyunca ligde şampiyon olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderilecek.
İşte güncel ülke puanı sıralaması;