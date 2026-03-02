Haberler

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir, 4. maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir, grupta 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1.Galatasaray33--6249
2.Corendon Alanyaspor321-7257
3.Trabzonspor32-19276
4.RAMS Başakşehir32-16336
5.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük3-2136-32
6.Fethiyespor3-1215-41
7.Boluspor3-1216-51
8.İstanbulspor3-1229-71
Kaynak: AA / Emre Doğan
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

