Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Puan durumu