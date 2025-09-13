RAMS Başakşehir Nuri Şahin ile Anlaşma Sağladı

Haberler

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. İmza töreni 15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

