RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Kopenhag ile deplasmanda karşılaştı. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İLK YARI BAŞAKŞEHİR'İN

RAMS Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, bu golle birlikte müsabakanın ilk yarısını önde kapattı. karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti.

SON BÖLÜMDE PEŞ PEŞE GOLLER

Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi. RAMS Başakşehir, Kopenhag'ın bu golüne. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Ev sahibi takımda ilk golü atan Amin Chiakha, 84. dakikada da fileleri havalandırdı skoru yeniden eşitledi. Bu golle birlikte mücadele 2-2 sona erdi.

İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan RAMS Başakşehir, ayrıca Konferans Ligi'nde ilk puanını da aldı. Danimarka temsilcisi ise ikinci beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP PETROCUB

RAMS Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.