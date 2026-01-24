Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir, 35. dakikada Selke'nin penaltıyla bulduğu golle öne geçti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Carole, Opoku, Furkan Soyalp, Benes, Mendes, Cardoso, Onugkha

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke

Sarı kartlar: Dk. 20 Furkan Soyalp (Zecorner Kayserispor)

Gol : Dk. 35 Selke (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Zecorner Kayserispor- RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.

14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

ilk 45 dakikayı RAMS Başkaşehir 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
500

