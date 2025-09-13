Haberler

Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdiğini açıkladı. İstanbul ekibi imza töreninin Pazartesi günü olacağını açıkladı.

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. 2023'te takımın başına geçen Çağdaş Atan'la yollar 8 Eylül'de ayrılmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 5 Ekim 2021'de Antalyaspor ile başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet aldı. Nuri Şahin'in öğrencileri 23 maçtan beraberlikle ayrılırken 31 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

2024-25 sezonunun başında uzun yıllar top koşturduğu Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönen Şahin, Bundesliga ekibinde 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
